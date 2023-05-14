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НовостиПроисшествия14 мая 2023 6:34

В Тольятти девушка пришла в гости к парню и лишилась мобильного телефона

Ухажер обокрал свою знакомую
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Теперь девушка будет разборчивее в выборе ухажеров

Теперь девушка будет разборчивее в выборе ухажеров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Центрального района Тольятти обратилась местная жительница, которая заявила о краже мобильного телефона за 16 тысяч рублей. Накануне происшествия она была в гостях у своего приятеля, а после обнаружила, что телефона нет.

Полицейские выяснили, что 21-летний молодой человек, у которого была в гостях потерпевшая, ранее был судим за имущественные преступления. Его задержали и доставили в отделение для опроса.

- Задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что обратил внимание на лежащий на столе телефон и в тот момент, когда его знакомая отвлеклась, похитил имущество, а на следующий день сдал в ломбард. Вырученные деньги молодой человек потратил на личные нужды, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении ушлого ухажера возбудили уголовное дело, а похищенное имущество вернули законной владелице.