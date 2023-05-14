В Тольятти мужчина подкараулил бывшую возлюбленную у подъезда и нанес ей увечья

Девушка не смогла противостоять крепкому мужчине Фото: принтскрин видео.

В социальных сетях появилось видео с камеры домофона, где видно, как мужчина жестоко хватает девушку и силой пытается ее куда-то увести. Автор ролика сообщил, что герои скандальной сцены - бывшие возлюбленные, а мужчина таким образом хотел поговорить со своей пассией и выяснить отношения.

- Подкараулил у подъезда и насильно хотел усадить в свою машину, чтобы поговорить. В результате нанес побои, заявление в полицию принято, - рассказал автор публикации.

Любовная драма развернулась в Тольятти в 15-м квартале рано утром, 13 мая 2023 года. На видео видно, как девушка выходит из машины и направляется в сторону подъезда. В это время мужчина в кепке бросается на нее и пытается силком увести куда-то в сторону. Девушка не удержалась на ногах и упала, а крепкий молодой человек упал на нее сверху.

- По факту заявления от потерпевшей проводится проверка, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.