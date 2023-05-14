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НовостиСпорт14 мая 2023 10:33

«Крылья Советов» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 14 мая 2023

У «Локомотива» нет Дзюбы и Пиняева, у «Крыльев» - Писарского.
Евгений ЕГОРОВ
Принадлежащий "Локомотиву" Сергей Бабкин сыграет против своей команды. Фото: ПФК "Крылья Советов". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Принадлежащий "Локомотиву" Сергей Бабкин сыграет против своей команды. Фото: ПФК "Крылья Советов". Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» и «Локомотив» опубликовали стартовые составы, на матч, который начнется на «Солидарность Самара Арене» в 15 часов 14 мая.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Гарре, Бабкин, Витюгов, Зуев, Цыпченко, Шитов.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Погостнов, Кузьмичев, Ненахов, Карпукас, Баринов, Миранчук, Жемалетдинов, Камано, Игнатьев.

У «Крыльев» из-за дисквалификации не сыграет Писарский, из-за травм - Ежов, Рассказов, Коваленко и Костанца.

У «Локомотива» не сыграют травмированные Дзюба и Пиняев. Глушенков остался в запасе. В стартовом составе игравший за «Крылья» Игнатьев.