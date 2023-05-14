Владислав Третьяк о Дворце спорта в Самаре: «Губернатор – человек слова»

Губернатор лично провел экскурсию Третьяку и показал обновленный Дворец спорта в Самаре

14 мая 2023 года в Самаре состоялось открытие Кубка Владислава Третьяка по хоккею. На церемонии открытия присутствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также сам легендарный спортсмен, президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Третьяк.

- Искренне вас благодарю за ту идею, которую вы когда-то высказали. С вашей легкой и ловкой руки начался этот турнир. И я рад, что уже более полутора десятков лет Кубок Третьяка проходит здесь, на самарской земле, - отметил Дмитрий Азаров.

Владислав Третьяк впервые побывал в обновленном самарском Дворце спорта. Легендарный хоккеист подчеркнул, что самарский губернатор Дмитрий Азаров – человек слова.

- Пообещал построить новый дворец – и сделал это, - сказал Третьяк.

Советский хоккеист еще в юности играл на старом стадионе в Самаре, на месте которого сегодня стоит современный стадион. Владислав Третьяк отметил, что самарское правительство развивает не только хоккей, но и другие виды спорта, что немаловажно для горожан и подрастающего поколения спортсменов.

В знак признательности за проведенную работу Владислав Третьяк вручил губернатору почетный знак "За верность хоккею". Также легендарный спортсмен пожелал хоккейной «Ладе», над возвращением которой в КХЛ работал губернатор и которую поддержала Федерация, достойно выступить в континентальной лиге.