Дети военнослужащих – участников СВО из Самары встретились с легендарным хоккеистом Владиславом Третьяком

Дети военных остались в восторге от встречи с легендарным хоккеистом

В воскресенье, 14 мая 2023 года, в самарском Дворце спорта на Молодогвардейской состоялось открытие Кубка Владислава Третьяка по хоккеи. На торжественном мероприятии присутствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также сам легендарный спортсмен, президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Третьяк. Специально приглашенными гостями стали семьи военнослужащих – участников СВО, которые получили возможность лично побеседовать с легендарным хоккеистом и взять у него автограф.

На турнире для юношей 2012 года рождения свое мастерство на льду проверят 10 команд из России и две – из Беларуси. Первый матч юношестгого первенства состояится между тольяттинской «Ладой» и татарстанским «АК Барс».

Особыми гостями спортивного праздника по приглашению губернатора Дмитрия Азарова стали семьи участников СВО. Мальчишки и девчонки, многие из которых сами занимаются хоккеем, получили возможность пообщались с легендарным спортсменом, получить заветный автограф и фотографию.

- Родных и близких защитников Родины важно окружить заботой и вниманием. Наша задача – приглашать семьи участников на ключевые культурные, спортивные, патриотические мероприятия региона, - отметил Дмитрий Азаров.

Сам глава региона регулярно проводит встречи как с женами бойцов в городах и муниципальных районах области, так и с самими военными - на передовой.