«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 27-го тура РПЛ

«Крылья Советов» и московский «Локомотив» встретились в Самаре. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» и московский «Локомотив» встретились в Самаре в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Команды сыграли вничью 1:1.

В отсутствие дисквалифицированного Писарского в атаке у «Крыльев» сыграли Шитов и Цыпченко. Эти двое и соорудили гол в ворота «Локо» в конце первого тайма, воспользовавшись ошибкой защитника при выносе. Шитов отпасовал пяткой на Цыпченко, и тот мощно пробил в ближний верхний угол в стиле Андрея Тихонова.

«Локомотив» играл без травмированного Дзюбы, в атаке на первый тайм вышел Игнатьев, на второй вышли Глушенков и Изидор. Последний и сравнял счёт сразу после перерыва. Судья сначала определил офсайд, но после видеопросмотра гол был засчитан.

Матч так и завершился вничью 1:1. Следующая игра у «Крыльев» - также дома 21 мая против «Урала».