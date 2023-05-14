Бабушка из Самарской области отдала 300 тысяч рублей парню-курьеру, чтобы «решить вопрос» с ДТП

Злоумышленник обманул пенсионерку по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В апреле 2023 года в полицию Борского района Самарской области пришла 87-летняя жительница села Богатое. Женщина рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников и лишилась всех накоплений в размере 300 тысяч рублей.

Пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сестра стала виновником дорожно-транспортного происшествия. Далее звонивший пояснил, что нужны деньги якобы для «решения вопроса» с не возбуждением уголовного дела.

- Потерпевшая поверила звонившему, положила в сумку 300 тысяч рублей и передала ее парню-курьеру. Только после того, как молодой человек ушел, женщина решила позвонить сестре, чтобы узнать о случившемся. Однако родственница убедила пенсионерку, что с ней все в порядке и ни в какое ДТП она не попала, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники ОМВД «Борское» узнали приметы курьера у пенсионерки, просмотрели камеры видеонаблюдения на домофоне и составили ориентировку на подозреваемого. Спустя три дня 20-летнего молодого человека задержали.

- Ранее не судимый житель Кинель-Черкасского района пояснил, что первый раз участвовал в противоправной деятельности за определенный процент, выполнил функцию курьера, получил деньги от потерпевшей и перевел их на различные банковские счета, - рассказали полицейские.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в крупном размере. Полицейские продолжают проводить оперативные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступлению.