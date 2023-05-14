В Самарской области 15-летняя школьница попала в больницу в результате серьезного ДТП

Водитель и пассажир чудом остались живы. Фото: ГУ МВД по Самарской области

13 мая 2023 года в Красноярском районе Самарской области произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 59-летний мужчина и 15-летняя девочка. Полицейские рассказали подробности аварии.

По предварительным данным 59-летний водитель атомобиля «Ниссан Мурано», двигаясь со стороны Старой Бинарадки в направлении Курумоча, не справился с управлением и съехал на правую обочину, где врезался в дерево.

В результате аварии серьезно пострадал сам водитель элитного внедорожника, а также травмы получила его пассажирка – подросток. Пострадавших госпитализировали в больницу.