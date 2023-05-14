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НовостиПроисшествия14 мая 2023 15:02

Под Самарой девушка на внедорожнике не справилась с управлением и отправила парня в больницу

ДТП произошло по дороге из Усть-Кинельского в Новый Сарбай
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Машина врезалась в металлическое ограждение и съехала в кювет. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Машина врезалась в металлическое ограждение и съехала в кювет. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 13 мая 2023 года, молодые люди ехали на внедорожнике «Хонда» из Усть-Кинельского в сторону поселка Новый Сарбай. 22-летняя водитель не справилась с управлением и врезалась в дорожное металлическое ограждение, и машина съехала в кювет.

В результате аварии телесные повреждения получила пассажирка – 26-летний парень. Его госпитализировали в больницу.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.