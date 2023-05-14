В Самаре начали восстанавливать высохшее озеро в парке «Молодежный» в мае 2023 года

Парк планируют открыть уже в октябре. Фото: Вк/Честная Самара

В Самаре полным ходом идет преображение парка «Молодежный». В мае 2023 года горожане увидели, что подрядчик уже демонтировал срое металлическое ограждение вокруг центрального озера и обнес место строительства временным забором.

- В парке начались работы по восстановлению озера. Территорию огородили, старый металлический забор вокруг озера демонтировали, - пишет автор публикации в социальной сети Вконтакте.

Напомним, благоустройство парка стало возможным благодаря активности жителей и реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В «Молодежном» появится детская площадка площадью около 2,5 тыс. кв. м, спортивные площадки, велодорожки, теннисные столы, скамейки, шезлонги для отдыха и парковка для автомобилей. Пешеходные зоны будут восстановлены, а зеленые зоны – сохранены. Кроме того, в парке высадили еще 500 саженцев.

Предполагаемая дата открытия преображенного парка – октябрь 2023 года.