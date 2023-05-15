В Самарской области спасатели помогли застрявшему посреди Волги парню на гидроцикле

28-летнего судоводителя подняли на борт спасательного катера и доставили до берега. Фото: Поисково-спасательный отряд Самарской области

В субботу, 13 мая, в Ставропольском районе Самарской области на Волге потерпел бедствие гидроцикл. Мужчине помог Поисково-спасательный отряд Тольятти.

Все дело в том, что напротив яхт клуба «Волна» в двух километрах от берега гидроцикл потерял способность управляться. Ветром и течением плавсредство относило дальше от берега. В 14:45 на помощь вышел спасательный катер.

28-летнего судоводителя подняли на борт спасательного катера и доставили до берега. Все работы были окончены в 16:05. Спасатели напоминают о простых условиях безопасного плавания, которые необходимо соблюдать.

Так, всегда важно уточнять прогноз погоды, обращать внимание на силу и направление ветра, проверять запасы топлива, корпус судна на предмет водотечности, двигатель и уровень масла, а также наличие спасательных жилетов, якоря и якорного каната.

С собой желательно иметь фонарик для подачи сигналов бедствия и компас для указания дороги в тумане. Лучше посмотреть по карте предстоящий маршрут движения, наличие возможных мест убежища и расстановкой навигационных знаков плавучей и береговой обстановки.