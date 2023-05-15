Инклюзивный показ фильма «Вслепую на Эльбрус» прошел в самарском ТК «Гудок» 14 мая

Автором картины является основатель Ассоциации создателей инклюзивных медиа проектов «Жизнь в темноте». Фото: ТК «Гудок»

В воскресенье, 14 мая, в Мягком кинотеатре торгового комплекса «Гудок» в Самаре прошел бесплатный показ фильма «Вслепую на Эльбрус» о восхождении слепого парня на самую высокую точку Европы.

Автором картины является незрячий рекордсмен, основатель Ассоциации создателей инклюзивных медиа проектов «Жизнь в темноте» Иван Ерхов. Он и представил зрителям свою работу.

– У нас получилась очень сильная жизнеутверждающая и мотивирующая картина, которая доказывает, что все границы у нас только в голове. И что бы в вашей жизни ни случилось, не опускайте руки и не сдавайтесь. Я на личном примере показал, что в этой жизни все возможно, – передает слова Ивана Ерхова пресс-служба ТК «Гудок».

Это фильм о трудностях, препятствиях и преградах на пути к мечте, о самопреодолении, поддержке близких, друзей и неравнодушных людей, а также о колоссальной работе команды. Он сопровождался тифлокомментариями и субтитрами. Количество мест было ограничено.

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