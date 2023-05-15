Особые гости губернатора получили автограф легенды хоккея на Кубке Третьяка в Самаре

По словам жен военнослужащих, детям эта встреча запомнится надолго.
Фото: правительство Самарской области
В воскресенье, 14 мая, в Самаре состоялся «Кубок Владислава Третьяка» для юношей 2012 года рождения. Особые гости губернатора – семьи участников СВО получили автограф легенды хоккея.
По приглашению главы региона Дмитрия Азарова мальчишки и девчонки, многие из которых сами занимаются хоккеем, смогли пообщались с легендарным спортсменом, получить заветный автограф и сфотографироваться на память.
— Все очень здорово, мы переполнены впечатлениями! Нашим детям эта встреча запомнится надолго, — отметили жены военнослужащих.
Губернатор выразил надежду, что эта встреча для детей станет стимулом тренироваться дальше и достигать спортивных высот. Напомним, семьи участников спецоперации приглашают на ключевые культурные, спортивные, патриотические мероприятия региона по инициативе Дмитрия Азарова.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.