Особые гости губернатора получили автограф легенды хоккея на Кубке Третьяка в Самаре

По словам жен военнослужащих, детям эта встреча запомнится надолго. Фото: правительство Самарской области

В воскресенье, 14 мая, в Самаре состоялся «Кубок Владислава Третьяка» для юношей 2012 года рождения. Особые гости губернатора – семьи участников СВО получили автограф легенды хоккея.

По приглашению главы региона Дмитрия Азарова мальчишки и девчонки, многие из которых сами занимаются хоккеем, смогли пообщались с легендарным спортсменом, получить заветный автограф и сфотографироваться на память.

— Все очень здорово, мы переполнены впечатлениями! Нашим детям эта встреча запомнится надолго, — отметили жены военнослужащих.

Губернатор выразил надежду, что эта встреча для детей станет стимулом тренироваться дальше и достигать спортивных высот. Напомним, семьи участников спецоперации приглашают на ключевые культурные, спортивные, патриотические мероприятия региона по инициативе Дмитрия Азарова.

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