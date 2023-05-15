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НовостиОбщество15 мая 2023 5:48

Полеты возобновятся из Самары в Хургаду с 30 мая 2023 года

Продолжительность перелета составит почти семь часов
Ирина СИНЕГУБОВА
Самолеты будут летать до двух раз в неделю.

Самолеты будут летать до двух раз в неделю.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мае 2023 года возобновятся полеты из Самары в Египет. Речь идет о городе, расположенном на востоке Египта в Африканской части, – Хургаду. Рейсы появились в расписании международного аэропорта Курумоч.

— С 30 мая полеты в Хургаду планирует авиакомпания Azur Air. Самолеты будут летать до двух раз в неделю, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Время вылета первого рейса из Самары запланировано на 00:05, а прилета в Хургаду – 05:00. Пассажирам придется провести в пути продолжительное время – 6 часов 55 минут. Полеты будут выполняться на Boeing 757-200, вместимость которого достигает 238 пассажирских мест.

Отмечается, что расписание программы полетов может изменяться. Ознакомиться с расписанием рейсов подробнее можно на сайте аэропорта.

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