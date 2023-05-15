Губернатор Самарской области поздравил жителей с Международным днем семьи 15 мая

Отдельным вниманием и заботой окружены в регионе и семьи военнослужащих. Фото: правительство Самарской области

В понедельник, 15 мая 2023 года, отмечается Международный день семьи. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей с праздником.

— С семьи начинается народ, государство, Родина. Именно через семью сохраняется связь и преемственность поколений, передаются такие базовые понятия, как уважение, честь, добро, справедливость, ответственность, — отметил глава региона.

В Самарской области действует более 30 мер соцподдержки для семей с детьми. В регионе есть свой семейный капитал, который выплачивается на третьего и последующих детей, работает система социального контракта. А семьи с первенцем получают «Подарок новорожденному».

Также в регионе успешно реализуются нацпроекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование». Отдельным вниманием и заботой окружены и семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации.

— Выражаю огромную благодарность всем землякам, которые оказывают помощь участникам СВО. От всей души поздравляю с праздником и желаю крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и взаимопонимания, — поздравил Дмитрий Азаров.

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