Два трамвая сошли с рельсов в Самаре утром 15 мая 2023 года

Трамвай на проспекте Кирова не удержался на путях / Фото: Максим Антонов / Подслушано Самара

Утро понедельника, 15 мая 2023 года, оказалось не очень удачным для самарских трамваев. Сразу два из них сегодня сошли с рельсов. Один — напротив Кировского рынка, а второй — на улице Ташкентской. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Не удержались на путях вагоны «Татра». На проспекте Кирова задняя колесная пара трамвая даже немного выкатилась на дорогу. Пассажирам пришлось покинуть транспорт и пересаживаться на автобусы, чтобы добраться до работы или учебы. А вот на улице Ташкентской, судя по всему, сошел с рельсов учебный трамвай.

Кто-то винит в происшествии старую технику, кто-то считает, что причина происшествия — неудовлетворительное состояние путей. Как сообщили в администрации Самары, аварийная служба МП «ТТУ» уже на месте и приступила к устранению ЧП.

На Ташкентской с рельсов сошел тоже старый вагон "Татра" / Фото: samara.dtp.official

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