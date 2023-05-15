Четыре автомобиля столкнулись на улице Аврора в Самаре утром 15 мая

В настоящий момент причины ДТП неизвестны. Фото: "Еще Самара"

В понедельник, 15 мая 2023 года, рано утром в Самаре произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Авария произошла в 07:24. в Советском районе.

— На улице Авроры, рядом с домом № 185 столкнулись четыре транспортных средства. Работала 1 АЦ, 4 человека. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Судя по кадрам, опубликованным в сообществе Вконтакте «Еще Самара», в аварию попали три автомобиля KIA и один Volkswagen. Помимо полиции, на месте ДТП работали экстренные спецслужбы: МЧС, скорая помощь и поисково-спасательная служба.

В настоящий момент причины ДТП неизвестны. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.