УК отремонтировала крышу МКД в Самаре после взыскания приставами 50 тысяч рублей

Кровлю многоквартирного дома привели в порядок после вмешательства приставов Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре судебные приставы помогли отремонтировать кровлю многоквартирного дома в Октябрьском районе. Они повлияли на УК, которая не торопилась с обновлением крыши дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП Самарской области.

По данным ведомства, жильцы МКД неоднократно обращались в управляющую компанию и просили отремонтировать кровлю. Однако та проигнорировала их. Организация так и не заключила договор подряда и нарушила сроки проведения капремонта. Дело дошло до суда. Служители Фемиды обязали УК привести крышу в порядок.

Несмотря на решение суда, компания так и не приступила к ремонту. Тогда приставы вынесли в отношении нее постановление о взыскании исполнительского сбора в 50 тысяч рублей и предупредили об уголовной ответственности. Организация не стала дожидаться нового разбирательства и все-таки отремонтировала крышу МКД.

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