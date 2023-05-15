Проездные на неделю, месяц и год могут ввести в Самарской области

В пассажирском транспорте Самарской области предложили ввести билеты длительного действия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области могут ввести новую систему оплаты проезда в общественном транспорте. Речь идет о внедрении проездных билетов длительного срока действия — на неделю, месяц или год. Об этом говорится комплексной схеме организации транспортного обслуживания населения Самарско-Тольяттинской агломерации.

По мнению авторов документа, подобная система будет наиболее удобна для пассажиров. Использование билетов длительного срока действия позволит перевести расходы в разряд постоянных — не зависящих от каждой конкретной поездки. Кроме того, предполагается, что новая система оплаты проезда повысит привлекательность общественного транспорта перед автомобилями.

Авторы комплексной схемы также считают, что нововведение будет полезно и транспортным предприятиям. Внедрение билетов длительного срока действия позволит снизить долю «зайцев». Для контроля оплаты проезда планируется ввести регулярные рейды контролеров. При этом штраф за неоплату проезда будет превышать стоимость билета, рассчитанного на один месяц.

— Таким образом, даже при вероятности встретить контролера всего один раз в месяц, пассажиру будет выгоднее приобретение месячного проездного билета, нежели оплата штрафа, — говорится в документе.

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