Жители Самары одобрили строительство высотки на ул. Советской Армии

Заявителем является ООО «Специнжстрой». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары одобрили строительство многоэтажной жилой застройки в Октябрьском районе областного центра. Соответствующее заключение по результатам общественных обсуждений размещено на сайте городской администрации.

Речь идет о высотках с максимальным процентом застройки на улице Советской Армии, 214. Так, планируется застроить 80% на земельных участках общей площадью 11074 квадратных метров.

Заявителем является ООО «Специнжстрой». За застройку проголосовал 51 человек. Общественные обсуждения проходили с 22 апреля по 13 мая. А вот против выступили пять человек.

Судя по отрицательным мнениям, самарцев не устроили отклонения от нормы и перегруженность района.

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