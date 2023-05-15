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НовостиОбщество15 мая 2023 7:40

Специальные экскурсии для слепых и слабовидящих организовали в Самаре

Участники смогут тактильно исследовать памятники
Ирина СИНЕГУБОВА
Количество мест на специальные экскурсионные программы ограничено.

Количество мест на специальные экскурсионные программы ограничено.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре организовали специальные экскурсионные маршруты для слепых и слабовидящих. Новый проект областной библиотеки для слепых «Осязаемая Самара» стартует 18 мая в 15:00.

Так, на первой из цикла пешеходной экскурсии «Не спеша по Набережной» участники смогут прогуляются вдоль Волги и окунутся в историческое прошлое города.

— Чтобы представить, как выглядят те или иные памятники культуры, недостаточно красочного описания. Поэтому экскурсантам дадут возможность тактильно исследовать их, — рассказали в минкульте Самарской области.

Речь идет о памятнике красноармейцу Федору Сухову и скульптурной композиции «Бурлаки на Волге», которые находятся на пути экскурсионного маршрута. Предполагается, что пешеходная прогулка с комментариями экскурсовода и возможностью прикоснуться к культурным памятникам позволит получить наиболее полное представление о них.

Записаться на экскурсию можно по телефону: 8(846)303-32-80. Количество мест ограничено.

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