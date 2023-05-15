ТОАЗ передал электротехническому техникуму компьютеры и специальное оборудование

Предприятие передало учебному заведению компьютеры, принтеры, вольтметры, амперметры, поверочную установку и др. / Фото: ПАО "ТОАЗ"

ТОАЗ передал компьютеры и другое оборудование Тольяттинскому электротехническому техникуму. Предприятие оказало учебному заведению поддержку в рамках благотворительной деятельности.

Техникум — участник профориентационной программы «Школа — суз/вуз — предприятие». Его студенты проходят стажировку на промплощадке ТОАЗа, а лучшие из них получают предложения о трудоустройстве.

Предприятие передало учебному заведению компьютеры, принтеры, вольтметры, амперметры, поверочную установку и другой инвентарь. Все это позволит студентам проводить прикладные исследования и более углубленно изучать точные науки.

— Мы последовательно развиваем программу непрерывного обучения, и техникум не первый год выступает нашим партнером в ее реализации. Мы стараемся оказывать помощь в повышении качества образовательного процесса, акцентируя внимание на практической направленности занятий, — отметила начальник управления по подбору, оценке и развитию персонала ПАО «ТОАЗ» Наталья Денисова.

Она выразила надежду, что дополнительное оснащение классов позволит техникуму еще более качественно готовить специалистов для химпредприятия.

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