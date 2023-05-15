Половина самарцев уверены, что связи помогают построить карьеру

Убежденность в важности личных связей более характерна для мужчин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob жители Самары с доходом выше среднего чаще признают, что связи помогли им построить карьеру, но не считают их главным фактором успеха.

А вот 35% работодателей утверждают, что в их компании знакомства и личные связи работника совершенно не влияют на его должностной рост. Только в каждой десятой компании уверены, что этот фактор предопределяет профессиональную судьбу специалиста.

25% самарцев считают, что знакомства являются важнейшим фактором, влияющим на профессиональный рост. В противовес им 15% не придают значения влиянию личным связям. По мнению 50%, связи помогают строить карьеру, однако это не самое важное.

Убежденность в важности личных связей более характерна для мужчин (30% против 21% женщин). Представители сильного пола оценивают значимость знакомств в своей профессиональной судьбе выше, чем женщины, а старшее поколение – выше, чем молодежь.

Однако чем больше зарабатывают респонденты, тем реже они подтверждают роль связей в карьере. Среди опрошенных с доходом до 30 тысяч рублей такая позиция свойственна 30%, а с доходом более 80 тысяч рублей – 20%.

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