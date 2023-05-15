МЦУ Самары принял более 13 тысяч сообщений в апреле 2023 года

Основной массив сообщений касался уборки территорий и благоустройства общественных пространств. Фото: МЦУ Самары

В апреле 2023 года муниципальный центр управления Самары принял и предал в работу более 13 тысяч сообщений. Из них 3604 поступили на «Платформу обратной связи» и 3920 через систему «Инцидент-менеджмент».

— Основной массив сообщений касался уборки территорий и благоустройства общественных пространств. На запросы самарцев реагируют оперативно и решают возникшие проблемы, — рассказали в администрации Самары.

С поступающими сообщениями работают все районные администрации и департаменты, которые взаимодействуют с ресурсоснабжающими, подрядными и обслуживающими организациями. Напомним, в апреле в Самаре проходил месячник по благоустройству. В ходе него было собрано более 50 тысяч кубических метров мусора.

Горожане также могут определить территории, которые благоустроят в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Проголосовать за любимые общественные пространства можно на платформе по 31 мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.