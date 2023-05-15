Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2023 9:00

МЦУ Самары принял более 13 тысяч сообщений в апреле 2023 года

На запросы самарцев реагируют оперативно и решают возникшие проблемы
Ирина СИНЕГУБОВА
Основной массив сообщений касался уборки территорий и благоустройства общественных пространств. Фото: МЦУ Самары

Основной массив сообщений касался уборки территорий и благоустройства общественных пространств. Фото: МЦУ Самары

В апреле 2023 года муниципальный центр управления Самары принял и предал в работу более 13 тысяч сообщений. Из них 3604 поступили на «Платформу обратной связи» и 3920 через систему «Инцидент-менеджмент».

— Основной массив сообщений касался уборки территорий и благоустройства общественных пространств. На запросы самарцев реагируют оперативно и решают возникшие проблемы, — рассказали в администрации Самары.

С поступающими сообщениями работают все районные администрации и департаменты, которые взаимодействуют с ресурсоснабжающими, подрядными и обслуживающими организациями. Напомним, в апреле в Самаре проходил месячник по благоустройству. В ходе него было собрано более 50 тысяч кубических метров мусора.

Горожане также могут определить территории, которые благоустроят в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Проголосовать за любимые общественные пространства можно на платформе по 31 мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.