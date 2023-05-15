В Самаре может затормозиться застройка Красного Пахаря

Застроить планировалось участок в 14,44 га рядом с жилым кварталом "Бавария" / Фото: Кошелев-Проект

Мэрия Самары не разрешила строить новые малоэтажные дома в селе Красный Пахарь Красноглинского района. Освоить площадку в 14,44 га планировало АО «Кошелев-Проект».

Возвести новые дома компания собиралась на соседней с кварталом «Бавария» территории. Между ними также планировалось построить детский сад. В проекте предусматривалось 0,2 машино-мест на одну квартиру. При этом по правилам это соотношение должно быть один к одному.

- Я не понимаю до конца причин отказа в утверждении проекта. Норматив в 0,2 машино-места на квартиру установлен проектом планировки территории, согласованным ранее, и на его основании, собственно, и формировался отклоненный проект застройки, - приводит OBOZ.INFO слова главы корпорации «Кошелев», председателя комитета по бюджету, налогам и экономике гордумы, члена комиссии по застройке и землепользовании при главе Самары Юрия Левина.

Теперь у компании два варианта: либо скорректировать проект и вновь обратиться к властям за его утверждением, либо вообще отказаться от застройки площадки.

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