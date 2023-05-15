Юлия Островерхова завоевала титул чемпионки Open FC на турнире в Самаре

Юлия Островерхова - боец новосибирского филиала школы единоборств "ШТОРМ" из Омска / Фото: vk.com/minsportomsk

В воскресенье, 14 мая 2023 года, в Самаре состоялся 30-й турнир Open Fighting Championship. В рамках него прошел поединок за титул чемпионки промоушена в минимальном весе между Юлией Островерховой из Новосибирска и Викторией Цховребовой из Владикавказа.

Обе спортсменки начали карьеру в 2018 году. За это время 33-летняя Юлия Островерхова одержала восемь побед и одно поражение. 24-летняя Виктория Цховребова считалась непобедимым соперником. На ее счету было шесть выигранных поединков. Однако турнир в Самаре лишил девушку этого статуса.

Бой между Юлией и Викторией продлился всю дистанцию и завершился в пользу первой спортсменки. Победа ей досталась раздельным решением судей. Таким образом, Островерхова завоевала чемпионский пояс Open FC в минимальном весе.

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