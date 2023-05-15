Экс-глава ветстанции в Тольятти получил условный срок за мошенничество с «мертвыми душами»

Начальник станции фиктивно устроил приятелей к себе на работу и похитил бюджетные средства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автозаводской районный суд Тольятти вынес приговор бывшему руководителю станции по борьбе с болезнями животных. Его признали виновным в крупном мошенничестве, связанном с хищением бюджетных денег. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

Установлено, что экс-глава станции трудоустроил двоих знакомых. Однако так было только на бумаге. Фактически мужчины не работали. Между тем зарплата им начислялась. Полученные деньги злоумышленники делили между собой, а затем тратили на собственные нужды. Ущерб бюджетному предприятию превысил 590 тысяч рублей.

Суд назначил бывшему начальнику ветстанции и двум его подельникам условные сроки — три, два и полтора года соответственно. Также с них взыщут сумму материального ущерба.

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