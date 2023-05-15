В Самарскую область 15 мая 2023 года придет бушующий ветер с грозой и градом

Жителям региона советуют по возможности не выходить на улицу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в понедельник, 15 мая 2023 года, ожидаются погодные перемены. В регион придет бушующий ветер и грозы. Информацию сообщили в Приволжском УГМС.

– Во второй половине дня местами в Самарской области ожидается гроза, усиление северного ветра до 15-18 метров в секунду, град, – поясняют специалисты.

Отмечается, что такая погода сохранится вплоть до вечера. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

В ГУ МЧС по Самарской области советуют жителям ограничить выход из зданий, не прятаться от ветра около стен домов, остановок и под деревьями, не стоять под линией электропередач. Автомобилистам следует избегать резких маневров - обгонов, перестроений, опережений.

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