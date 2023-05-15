Два парня украли телевизор из частного дома и спрятали его в кустах в Самарской области

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В начале мая этого года в Кинель-Черкасском районе Самарской области у 54-летней жительница одного из поселков пропал телевизор.

— Женщина уезжала на выходные на дачу, а по возвращению обнаружила открытую, поврежденную входную дверь и пропажу. Причиненный ущерб был оценен в восемь тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Ворами оказались 22-летний и 21-летний местные жители, которые ранее уже были судимы за имущественные преступления. Полицейские задержали их на одной из улиц села.

Парни признали свою вину, похищенный телевизор они спрятали в кустах на территории поселка, чтобы в дальнейшем продать. Сотрудники полиции нашли и вернули технику законной владелице. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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