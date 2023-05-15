Многодетные семьи Самары наградили почетным знаком «За заслуги в воспитании детей»

В настоящий момент почетной награды удостоены более 30 супружеских пар Фото: администрация Самары

Многодетные семьи Самары получили почетные знаки «За заслуги в воспитании детей». Их получили пять семей. Церемония награждения прошла в администрации города. Награды семьям вручили мэр Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев.

Мероприятие состоялось в торжественной обстановке. После вручения наград присутствующие обсудили вопросы воспитания, образования и развития подрастающего поколения, а также приняли участие в онлайн-встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Напомним, награждение почетным знаком «За заслуги в воспитании детей» проводится уже несколько лет. В настоящий момент почетной награды удостоены 36 семей.

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