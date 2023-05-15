В Самарской области полицейские задержали убегающего мужчину с наркотиками в кармане

Исследование показало, что это наркотическое средство в значительном размере.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Тольятти во время патрулирования территории полицейские задержали на улице Куйбышева мужчину с наркотиками в кармане, который пытался сбежать.
— 37-летний житель Самарской области вел себя неадекватно и что-то искал возле дерева. При виде полицейских он заметно занервничал и поторопился уйти. В ходе непродолжительной погони мужчину задержали, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
У ранее судимого за незаконный оборот наркотиков жителя полицейские нашли сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Исследование показало, что это наркотическое средство в значительном размере.
По словам мужчины, он приобрел наркотик через тайник-закладку для личного употребления, без цели сбыта. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
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