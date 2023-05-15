Владислав Третьяк назвал губернатора Самарской области человеком слова

Легендарный спортсмен поблагодарил Дмитрия Азарова за развитие хоккея в регионе Фото: правительство Самарской области

Легендарный спортсмен, президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы РФ Владислав Третьяк назвал губернатора Самарской области Дмитрия Азарова человеком слова. Об этом он заявил в воскресенье, 14 мая 2023 года, на открытии кубка по хоккею в ледовом Дворце спорта.

По словам Владислава Третьяка, глава региона — человек слова, потому что выполняет свои обещания. В частности, речь идет о строительстве нового Дворца спорта.

— На этом месте стоял старенький стадион, на котором я еще играл. Дмитрий Азаров сказал: «Владислав, на этом месте будет новый шикарный стадион». Вы посмотрите, какой подарок городу, области! Я даже не мечтал играть на таких стадионах, — отметил легендарный спортсмен.

Владислав Третьяк поблагодарил Дмитрия Азарова за развитие хоккея в Самарской области и вручил ему почетный знак «За верность хоккею». Также он пожелал тольяттинскому ХК «Лада» достойно выступить в КХЛ. Возвращение команды в лигу стало возможным благодаря проведенной губернатором работе.

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