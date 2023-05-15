Медсестер больницы им. Пирогова в Самаре поздравили с профессиональным праздником

Парламентарий и активисты передали медсестрам подарки / Фото: Единая Россия

Медсестер больницы имени Н.И. Пирогова в Самаре поздравили с профессиональным праздником. Депутат губернской думы Роман Балтер вместе с волонтерами «Единой России» посетил лечебное учреждение и вручил его персоналу подарки.

— Трудно переоценить то, что вы делаете. Я сам не раз был пациентом этой больницы. Ваша доброта, внимательное отношение к людям, ваш профессионализм способны творить чудеса. От души желаем вам здоровья! — поздравил медицинских сестер Роман Балтер.

В настоящее время в больнице Пирогова трудятся 590 медсестер. Все имеют аккредитацию. Также среди них много тех, кто подтвердил высшую квалификационную категорию. В учреждении развита система наставничества. В 2022 году туда пришли 11 молодых специалистов. За каждым закрепили наставника, чтобы начинающие медсестры быстрее адаптировались и перенимали опыт у старших коллег.

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