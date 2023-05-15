Самарский врач-гериатр рассказал, как пожилым людям улучшить свое состояние весной и летом

Важно выполнять врачебные рекомендации по диетическому и лечебному питанию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель Самарского областного гериатрического центра Петр Романчук дал жителям серебряного возраста советы для улучшения общего состояния в весенне-летний период и рассказал, как сохранить молодость мозга.

Нагрузка для пожилых людей должна быть постепенной и дозированной с перерывами на отдых через каждые 15-30 минут. Если физическая активность влияет на повышение целевых показателей артериального давления и пульса или есть боли, то ее нужно прекратить.

Также важно выполнять врачебные рекомендации по диетическому и лечебному питанию. Резкая смена акцента на шашлыки может обострить заболевания желудочно-кишечного тракта.

Врачи не рекомендуют многократный дневной сон, так как он приводит к нарушению суточных ритмов сна и бодрствования. По словам специалиста, во время полноценного и качественного ночного сна мозг очищается от токсинов и белковых фрагментов, приводящих к болезни Альцгеймера.

Также для сохранения молодости мозга можно в качестве альтернативы дачному отдыху выбрать музеи и библиотеки. Мозг постоянно нуждается в поступлении новой информации, так как благодаря этому появляются сотни новых нейронов и синапсов мозга.

Помимо этого, современная нейрогериатрия рекомендует коллективные прогулки в парках и на набережной с интеллектуальными беседами.

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