Пожилая пенсионерка бесследно исчезла в Самаре 8 мая 2023 года

Пропавшую ищут полицейские Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские ищут 88-летнюю жительницу Самары, которая бесследно исчезла несколько дней назад. В последний раз женщину видели на местном автовокзале в 8:30 8 мая 2023 года. С того момента о ее местонахождении ничего неизвестно.

– Ориентировка с приметами женщины направлена в службы и подразделения самарской полиции и соседних регионов, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации. Полицейские продолжают устанавливать местонахождение пропавшей, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В полиции также сообщили приметы пенсионерки. На вид женщине 80 лет, рост 162 см, телосложение худощавое. У нее серые глаза и каштановые волосы. В момент исчезновения пенсионерка была одета в темно-сиреневое полупальто с капюшоном, белые тапочки, бежевые спортивные штаны и вязаную бордовую шапку с помпоном.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846)956-07-66, 8(846)278-20-08, либо 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.

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