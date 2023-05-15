Совет многодетных семей будет создан в Самарской области

Идея создания Совета была озвучена на встрече губернатора с многодетными семьями Фото: правительство Самарской области

В Самарской области появится Совет многодетных семей. С соответствующей инициативой к губернатору Дмитрию Азарову обратилась жительница региона Анастасия Осыдченко, удостоенная в этом году вместе с мужем ордена «Родительская слава». Идея создания Совета была озвучена на встрече главы региона с многодетными семьями, которая состоялась в понедельник, 15 мая.

– Мне предложение нравится! Хорошо, что у нас есть Совет отцов, но важно объединить и многодетные семьи. Вы активно участвуете в социально-экономической жизни своего города. Опыт вашей организации достоин того, чтобы его перенимали и другие районы, – поддержал инициативу Дмитрий Азаров.

Участие во встрече приняли многодетные, студенческие семьи, семьи участников СВО. Губернатор поздравил их с праздником и рассказал о действующих мерах поддержки. Дмитрий Азаров также поблагодарил участников «Многодеткино» за активность и патриотизм. Он отметил, что иногда встречает людей, которые не участвуют в разного рода волонтерской помощи участникам СВО, ссылаясь на нехватку времени.

– Здесь нужно поучиться у многодетных семей. Вы находите время и на то, чтобы помочь землякам, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

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