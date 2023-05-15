Женщина и ребенок пострадали в ДТП с Hyundai и Datsun в Самарской области

С места ДТП в медучреждение госпитализировали 14-летнего ребенка. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 14 мая, в 13:42 в Кинельском районе Самарской области 40-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai Creta врезалась в Datsun on-DO.

— ДТП произошло на 32 км автодороги «Самара-Бугуруслан». Автомобилистка ехала со стороны Бугуруслана в направлении Самары, когда по полосе разгона от места разворота при выезде на главную дорогу не предоставила преимущества в движении, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В это же время в попутном направлении по левой полосе движения ехал 19-летний парень на Datsun on-DO. В результате транспортные средства столкнулись. В аварии пострадали два человека.

С места ДТП в медучреждение госпитализировали 14-летнего ребенка, а 44-летней женщине было назначено амбулаторное лечение. Оба пострадавших – пассажиры автомобиля Datsun on-DO.

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