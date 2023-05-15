ДТП в районе «Меги» спровоцировало серьезную пробку на выезде из Самары 15 мая 2023

Грузовой отсек "Газели" разлетелся на части / Фото: ДТП 163 Самара

Днем в понедельник, 15 мая 2023 года, на выезде из Самары произошло серьезное ДТП. Из-за него образовалась внушительная пробка от ТРК «Мега» в направлении Новосемейкино. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Некоторые самарцы утверждают, что в аварии пострадали около 10 машин. Однако на кадрах, опубликованных в сети, видны только два покореженных авто: легковушка, у которой смяло переднюю часть, и грузовая «Газель», которая, по предварительным данным, перевозила мясо.

У легковушки пострадала передняя часть / Фото: ДТП 163 Самара

Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Самарской области. В ведомстве сообщили, что обстоятельства и точное количество участников ДТП пока неизвестны. Информация уточняется. В полиции отметили, что за медицинской помощью никто не обращался.

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