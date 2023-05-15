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НовостиОбщество15 мая 2023 12:07

Встреча с публицистом Анатолием Салуцким пройдет в Самаре 21 мая 2023 года

Писатель пообщается с жителями города в Доме офицеров
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Анатолий Салуцкий – известный автор остросоциальных художественно-исторических романов

Анатолий Салуцкий – известный автор остросоциальных художественно-исторических романов

Фото: правительство Самарской области

21 мая 2023 года в Самаре пройдет встрече с писателем, публицистом, автором остросоциальных художественно-исторических романов Анатолием Салуцким. Мероприятие состоится в Доме офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова. Информацию сообщили в областном правительстве.

– Анатолий Салуцкий знаком со многими политиками, функционерами, знаковыми фигурами, деятелями культуры и литературы, повлиявшими на ход новейшей истории России. Именно такие события, их трактовка, а также о роль писателей, публицистов, журналистов в современных условиях информационной войны будут обсуждаться на встрече, – пояснили региональные власти.

Встреча пройдет в рамках литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе». Вход на мероприятие будет бесплатным. Начало – в 18:00.

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