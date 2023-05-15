Дворы в Советском районе Самары обновят в рамках нацпроекта

В общей сложности новую жизнь получат 50 дворов Самары. Фото: администрация Самары

Дворы Самары продолжают преображаться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас работы ведутся в Советском районе – специалисты приводят в порядок территорию у дома №17 по улице Советской Армии.

Как сообщили в мэрии, подрядчик уже заасфальтировал внутриквартальные проезды и парковки. В ближайшее время там появятся тротуарные дорожки, детская и спортивная площадки с безопасным антитравматическим покрытием, а также зоны отдыха.

Аналогичные изменения ждут двор на улице Ново-Вокзальной, 14. Здесь установят игровой комплекс с горкой, качели, карусели, спортивные объекты, а также скамейки для отдыха жителей и ограждение площадки. После установки объектов подрядная организация приступит к укладке покрытия детской площадки.

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