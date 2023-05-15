Дворы в Советском районе Самары обновят в рамках нацпроекта

В общей сложности новую жизнь получат 50 дворов Самары.
Фото: администрация Самары
Дворы Самары продолжают преображаться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас работы ведутся в Советском районе – специалисты приводят в порядок территорию у дома №17 по улице Советской Армии.
Как сообщили в мэрии, подрядчик уже заасфальтировал внутриквартальные проезды и парковки. В ближайшее время там появятся тротуарные дорожки, детская и спортивная площадки с безопасным антитравматическим покрытием, а также зоны отдыха.
Аналогичные изменения ждут двор на улице Ново-Вокзальной, 14. Здесь установят игровой комплекс с горкой, качели, карусели, спортивные объекты, а также скамейки для отдыха жителей и ограждение площадки. После установки объектов подрядная организация приступит к укладке покрытия детской площадки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.