Производство соков и лимонадов планируется запустить в Самарской области 2023 году

На площадке уже смонтировали линию розлива на 8 тысяч бутылок / Фото: Минэкономразвития Самарской области

В Самарской области построят предприятие по производству бутилированной воды, лимонадов и сока. Комбинат напитков «Стенька» появится в селе Ивашеевка Сызранского района. На днях команда регионального кабмина во главе с губернатором Дмитрием Азаровым побывала на стройплощадке и оценила ход работ.

Инвестиции в проект составляют более 1,3 млрд рублей. Инициатор получил поддержку на этапе подведения коммуникаций и их присоединения к производственной площадке, а также в оформлении лицензии на добычу воды. В настоящее время строители возвели корпус завода и смонтировали линию розлива на 8 тысяч бутылок. Кроме того, начался монтаж второй линии на 25 тысяч бутылок. Также в планах — строительство новой дороги, чтобы большегрузы не ездили через село.

— Запуск производства напитков в Сызранском районе — это новые рабочие места со стабильной и достойной зарплатой, это налоговые отчисления, которые идут на решение соцвопросов, это развитие территории района в целом. Наша задача — обеспечить инвесторам лучшие условия, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Глава ведомства отметил, что представители регионального правительства регулярно выезжают на действующие и строящиеся предприятия. Цель этих визитов — общение с бизнесом и инвесторами, а также выяснение, какая еще требуется помощь.

Проект по производству лимонадов сопровождают специалисты Агентства по привлечению инвестиций Самарской области. Они оказывают необходимую поддержку для быстрого и качественного запуска завода, который намечен на 2023 год. Благодаря открытию предприятия будет создано 180 новых рабочих мест.

Напомним, условиях для стабильной работы и развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Представители МСП могут узнать о всех мерах поддержки в центрах «Мой бизнес» или на портале mybiz63.ru.

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