Два спуска на набережной Волги отремонтируют в Самаре

Приведут в порядок лестничные спуски на Ленинградской и Маяковского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре отремонтируют два спуска на набережной реки Волги. МП «Самарская набережная» уже приступила к поиску подрядчика, который проведет необходимые работы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, необходимо отремонтировать лестничные спуски на улицах Ленинградской и Маяковского. Старые ступени нужно заменить на новые цельные, выполненные из гранита. Срок — до 31 июля 2023 года.

Подрядчика выберут с помощью электронного аукциона. Его итоги подведут 29 мая 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 8,1 млн рублей.

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