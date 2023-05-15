Фестиваль «Театр – территория равных возможностей» пройдет в Самаре в августе 2023 года

Мероприятие состоится в четвертый раз
В августе 2023 года в Самаре в четвертый раз пройдет парафестиваль «Театр – территория равных возможностей». В его рамках состоятся показы инклюзивных спектаклей театральных коллективов губернии. Также пройдет образовательная программа по работе с актером в процессе создания таких постановок. Информацию сообщили в правительстве Самарской области.
Мероприятие состоится с 20 по 22 августа. Площадками проведения фестиваля станут Молодежный концертно-театральный комплекс «Дирижабль» и «Самарский театр юного зрителя «СамАрт».
Прием заявок уже стартовал – он продлится до 15 июня 2023 года. До 1 июля экспертный совет определит 15 театров – лауреатов, которые покажут свои постановки зрителям.
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