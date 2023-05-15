Бронепленку должны будут установить на окнах Фабрики-кухни в Самаре

Бронепленку необходимо установить для защиты здания / Фото: hinshtein.ru

В Самаре планируют обезопасить здание Фабрики-кухни, где разместится филиал Третьяковской галереи. На окнах должны будут установить бронепленку. Такую рекомендацию дала Росгвардия. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна.

— В рекомендациях Росгвардии определена необходимость по установке защитных средств в виде решеток на окнах. В данном случае — это установка бронепленки, поскольку здание является ОКН и относится к первой категории антитеррористической защищенности объектов, — говорится в сообщении.

Насколько известно, данный вид работ не предусмотрен проектом реставрации Фабрики-кухни и другими проектами по объекту. Необходимое решение об установке бронепленки должен принять подрядчик либо Росгвардия.

Есть на объекте и другие недочеты: работы идут с отставанием графика; до сих пор не готов согласованный сводный проект наружных сетей, включающий электро- и водоснабжение, водоотведение, дренажную канализацию и слаботочные сети; отсутствует разработанная утвержденная проектная документация на индивидуальный тепловой пункт. Все эти вопросы планируется поднять на совещании, которое в ближайшее время проведут на площадке Минкульта РФ.

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