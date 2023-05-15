Транспортно-логистический хаб будет создан в Самарской области

Возможные площадки для размещения объекта осмотрел министр экономразвития региона Дмитрий Богданов. Фото: министерство экономического развития Самарской области

В Самарской области будет создан транспортно-логистический хаб. Он включит в себя действующие и новые транспортно-логистические центры, речпорты. Проект будет реализован при сотрудничестве с федеральным центром. Площадки для размещения объекта в Сызрани и Октябрьске осмотрел министр экономразвития губернии Дмитрий Богданов.

– В этой локации для создания хаба есть все: крупный ж\д узел с выходом на Транссиб, федеральная трасса М5, новый транспортный коридор «Европа-Западный Китай», выход на новую магистраль М12, стабильные хорошие глубины на Волге, действующие порты и причальные стенки, земельные участки, – перечислил Дмитрий Богданов.

У Самарской области – высокий транзитный потенциал. Регион находится на пересечении международных транспортных коридоров «Север-Юг», «Запад-Восток». Общий объем перевозок достигает порядка 100 млн. тонн.

В губернии также действуют три речпорта для судов класса «река-море». Они имеют выход к Волго-Донскому и Беломорско-Балтийскому судоходным каналам. Регион также имеет транспортную связь со странами Каспийского бассейна, а через Иран, Азербайджан и Турцию – с другими государствами Персидского залива.

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