Купальный сезон стартует в Самаре 15 июня 2023 года

В этом году в городе оборудуют 8 пляжей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре началась подготовка к предстоящему купальному сезону. В частности, к приему отдыхающих готовятся пляжи. Информацию сообщили в мэрии.

– С 15 июня стартует купальный сезон. Сейчас уровень воды составляет 30,5 метров. Для выгрузки песка он не должен превышать 29 метров. На всех пляжах после прохождения паводковых вод предусмотрена проверка качества воды по микробиологическим показателям. Заборы воды будут произведены 16 и 23 мая, – рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин.

В этом году на территории города оборудуют 8 пляжей. Там планируется установить 1774 единицы пляжного оборудования. Из них 147 единиц – это новое оборудование. Еще 332 единицы оборудования будут заменены или отремонтированы.

По информации властей, пляжи встретят горожан в обновленном виде. Там появятся скамейки с навесами, детские игровые комплексы, установки с баскетбольным щитом. Для маломобильных граждан на пляжной зоне будет устроен настил. Также предусмотрена установка теневых зонтов, навесов, устройств для мытья ног.

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