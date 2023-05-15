Сильный дождь с градом накрыл Самарскую область 15 мая 2023 года

Такой град выпал в Богатовском районе. Фото: t.me/samaratg01

В пятницу, 15 мая 2023 года, в Самарской области произошли заметные погодные перемены. Тепло сменилось прохладой, а солнце – сильным дождем с градом. Осадки выпали в разных участках губернии.

Жители Богатовского района показали град, выпавший на территории муниципалитета. Снимками они поделились в соцсетях. Судя по фото, размер града был не сильно большим, однако количество осадков оказалось немалым – местами землю покрыла белая пелена.

Напомним, подобная погода задержится в Самарской области вплоть до вечера. Помимо дождя и града, в регионе ожидаются грозы. Аналогичный прогноз ожидается во вторник, 16 мая 2023 года.

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