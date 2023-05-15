Дмитрий Азаров провел встречу с семьями Самарской области в Международный день семьи

Встреча прошла в понедельник, 15 мая Фото: правительство Самарской области

Глава региона Дмитрий Азаров встретился с семьями Самарской области в Международный день семьи в понедельник, 15 мая. Участие во встрече приняли многодетные и студенческие семьи, родные участников СВО и супруги, которые в этом году удостоились президентских наград - ордена и медали ордена «Родительская слава».

– Этот праздник мы отмечаем все вместе нашей большой дружной самарской семьей, и конечно же, приглашаем на встречи семьи, которыми Самарская область гордится. Рад тому, что выработанные в ходе этих встреч предложения - по дополнительной поддержке, по дополнительным законодательным регулирующим решениям - реализуются, – обратился к присутствующим губернатор.

Глава региона также напомнил присутствующим о действующих мерах поддержки. Участники встречи, в свою очередь, поблагодарили главу региона за помощь.

– Я 10 месяцев провел на СВО, непосредственно вас там неоднократно видел. Для нас, военнослужащих, которые сейчас в зоне СВО, важно, что, пока нас нет, о нашей семье заботятся. Самарская область нам помогает, – рассказал участник СВО, младший лейтенант, отец двоих детей Олег Кубышкин, который сейчас находится в отпуске.

Глава региона сообщил, что в скором времени в воинские подразделения будет передана новая партия спецтехники.

Семья Перекос из Тольятти, которая приняла участие во встрече по ВКС, поблагодарила Дмитрия Азарова за за создание эко-парка в Шлюзовом. От лица жителей она также попросила помощь в создании на территории микрорайона Жигулевское Море рядом с храмом во имя великомученика Димитрия Солунского места отдыха для жителей.

– Рад был бы услышать ваши конкретные предложения по скверу и его наполнению, надеюсь, вы посоветуетесь с жителями этой территории, – отметил губернатор.

В завершение встречи Дмитрий Азаров провел для приглашенных семей небольшую экскурсию по гостинично-представительскому комплексу, где после своего первого полета в космос отдыхал Юрий Гагарин.