Мошенники оставили жительницу Самарской области без 2 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна жительница Самарской области стала жертвой мошенников. Доверившись незнакомцам, женщина потеряла 2 млн. рублей. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

На уловку преступников попалась 36-летняя жительница Новокуйбышевска, работающая техником в одной из фирм. В интернете с ней связался неизвестный и предложил легкий заработок.

– Он представился сотрудником биржи и пообещал горожанке постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет-платформ. Поддавшись на заманчивое предложение, потерпевшая взяла кредит и перевела аферистам более 2 млн. рублей, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

После того, как «сотрудники биржи» перестали выходить на связь, пострадавшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело