Гигантская двойная радуга появилась в небе над Самарой 15 мая 2023 года

Местные жители поделились красивыми снимками Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В понедельник, 15 мая 2023 года, жителей Самары удивило необычное, но очень красивое явление. В небе над областной столицей появилась двойная радуга. Горожане поделились яркими снимками с «КП-Самара».

Самарцы отмечают, что красивая картина была замечена в разных уголках города. Так, двойную радугу наблюдали в районе Крутых Ключей, Южного города, около Ладьи, на Вертолетной площадке.

Двойную радугу наблюдали в разных уголках города Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Отметим, что завтра жителей Самары и области вновь ждут дожди. Согласно прогнозу специалистов Приволжского УГМС, они будут небольшими и пройдут только местами. Также ожидаются грозы. Температура воздуха при этом составит +19, +24 градуса.