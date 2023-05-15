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НовостиОбщество15 мая 2023 16:16

Гигантская двойная радуга появилась в небе над Самарой 15 мая 2023 года

Красочное явление возникло после небольшой грозы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Местные жители поделились красивыми снимками

Местные жители поделились красивыми снимками

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В понедельник, 15 мая 2023 года, жителей Самары удивило необычное, но очень красивое явление. В небе над областной столицей появилась двойная радуга. Горожане поделились яркими снимками с «КП-Самара».

Самарцы отмечают, что красивая картина была замечена в разных уголках города. Так, двойную радугу наблюдали в районе Крутых Ключей, Южного города, около Ладьи, на Вертолетной площадке.

Двойную радугу наблюдали в разных уголках города

Двойную радугу наблюдали в разных уголках города

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Отметим, что завтра жителей Самары и области вновь ждут дожди. Согласно прогнозу специалистов Приволжского УГМС, они будут небольшими и пройдут только местами. Также ожидаются грозы. Температура воздуха при этом составит +19, +24 градуса.